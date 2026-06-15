Уфимка стала участницей кулинарного шоу на федеральном телеканале

Домохозяйка из Уфы стала участницей кулинарного шоу на телеканале «Пятница!». 28-летняя Дилара Гильмутдинова пополнила женский «отряд» домохозяек Ольги Картунковой. Им предстоит батл с командой профессиональных поваров Константина Ивлева. Участников традиционно ждут три испытания: знание классики, умение работать с ингредиентами и битва авторскими блюдами.

Итоги битвы «Домохозяек против шефов» подведет звездный дегустатор – певец и телеведущий Натан. Премьера запланирована на сегодня.

Ранее «Башинформ» писал о том, что группа AY YOLA и певица Алсу удостоились музпремии телеканала RU.TV за народную песню «Ay, bylbylym».