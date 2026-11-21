Как сообщил вице-премьер России Андрей Никитин в интервью РИА Новости, документ планируют вынести на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев.
«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил Никитин.
Как отмечает издание, в Уфе, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Челябинске уже идёт эксперимент по предоставлению скидок многодетным семьям на поездки в такси.
Ранее в Башкирии уточнили правила перевозки детей-инвалидов и инвалидов I группы.
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