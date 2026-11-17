Правительство республики внесло изменения в порядок предоставления услуги по перевозке детей-инвалидов и инвалидов I группы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев.

Согласно документу, услуга по-прежнему предоставляется бесплатно — получатель имеет право на четыре поездки в месяц. При этом максимальная продолжительность одной поездки не должна превышать двух часов (с учётом вынужденного простоя и времени ожидания). Время ожидания водителем в пункте отправления составляет не более 15 минут с момента подачи транспортного средства, указанного в заявке.

Также уточняется: если заявитель отказался от поездки после прибытия машины или не явился к ней в течение 15 минут (при условии, что водитель или специалист службы позвонил для уведомления), заявка считается выполненной и учитывается как использованная. Отметку об этом специалист службы «Социальные перевозки» вносит в журнал учёта.

Напомним, сервис «Социальные перевозки» («Социальное такси») запустили в пилотном режиме в декабре 2024 года. Диспетчерская служба организована на базе Республиканского геронтологического центра «Именлек». Заявлять о поездке нужно заранее по номеру 8 800 787 77 77.