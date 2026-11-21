На трассах общего пользования регионального значения в Башкирии снято ограничение движения для грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта. До 12 часов 21 ноября проезд был запрещен по автодорогам Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км в Архангельском и Белорецком районах, а также на трассе Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км в Белорецком и Учалинском районах.
Обновление в 15.09. Ограничения сняты со всех автодорог в регионе.
Ранее Башинформ сообщал о других трассах с ограничением движения для грузового и пассажирского транспорта.
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