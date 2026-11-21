Госавтоинспекция Башкирии работает на трех автодорогах, где приостановили движение для грузового и пассажирского транспорта. Ограничение действует с 9:00 на следующих участках: Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 204 км; Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 229 по 240 км; Серменево-Амангильдино-Баймак с 0 по 101 км;
«Ориентировочное время снятия 12:00 часов, — уточнили в пресс-службе региональной ГАИ. — Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения заранее планировать маршруты, учитывая данные ограничения, и соблюдать все требования дорожных знаков. Рекомендуем не выезжать до улучшения погодных условий».
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии прогнозируется ледяной дождь и гололедица.
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