Первый день аномально теплых выходных по прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра пройдет под эгидой ледяного дождя. Как сообщили метеорологи, днем 21 ноября температура воздуха прогреется до +1, +6°. Осадки будут локально и небольшие. Однако к вечеру субботы ожидается ледяной дождь, гололед и гололедица. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными и осторожными.
22 ноября характер погоды в республике не сильно изменится. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами до умеренных. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4°, днем +1, +6°.
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