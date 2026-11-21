Первый день аномально теплых выходных по прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра пройдет под эгидой ледяного дождя. Как сообщили метеорологи, днем 21 ноября температура воздуха прогреется до +1, +6°. Осадки будут локально и небольшие. Однако к вечеру субботы ожидается ледяной дождь, гололед и гололедица. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными и осторожными.

22 ноября характер погоды в республике не сильно изменится. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами до умеренных. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4°, днем +1, +6°.