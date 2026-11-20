По данным Башгидромета, среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 6-8°.
«Такие значения больше характерны для конца октября, а не для двадцатых чисел ноября. Преобладающая температура ночью +2, -3°, днем +1, +6°. Ожидается облачная погода. С падением атмосферного давления пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, по востоку республики со снегом и гололедными явлениями, также в этих районах высока вероятность выпадения ледяного дождя», — предупредили синоптики.
В начале следующей недели небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются местами, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха незначительно понизится ночью до -4, +1°, днем до -2, +3°.
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