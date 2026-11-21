«Во Всемирный день телевидения, 21 ноября, свой юбилей отмечает главный телеканал республики. Нашему БСТ исполнилось 25 лет. Вот уже четверть века его сотрудники честно, беспристрастно, оперативно рассказывают о главных событиях, людях, которые прославляют наш регион, о земляках-героях — обо всем, чем живет Башкортостан. Поднимают самые важные, актуальные, острые темы. Придумывают новые современные форматы. И бережно хранят в своих архивах хроники минувших лет», — написал Глава РБ в своих соцсетях.
Радий Хабиров назвал БСТ ключевым партнером управленческой команды региона в медиасфере региона и «любимым телеканалом для зрителей».
«Его смотрят по всей России, а по доле аудитории в республике он — в топ-5 среди всех федеральных и региональных каналов. От души поздравляю коллектив и ветеранов Башкирского спутникового телевидения с этой значимой датой. А всех, кто связал свою жизнь с телевидением, — с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго!», — отметил Хабиров.
Напомним, в Уфе проходит марафон, посвященный 25-летию телеканала.
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