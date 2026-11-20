Вот уже четверть века зрители телеканала круглосуточно и в отличном качестве могут узнать новости из разных уголков республики, посмотреть информационно-аналитические и развлекательные телешоу, общественно-политические программы — как на русском, так и на башкирском языках.

Телеканал БСТ отметит юбилей с размахом. В эфире главного канала республики пройдет телемарафон, посвященный истории создания БСТ. 21 ноября с 8.00 до 21.30 в студию придут как нынешние сотрудники канала, так и его ветераны. Зрителей марафона ждут теплые встречи, архивные телесюжеты и поздравления со всех уголков России. Ведущие в прямом эфире вспомнят и тех, кого уже нет с нами.

Эксклюзивно для телемарафона сотрудники телеканала БСТ примерят на себя новое амплуа — эстрадных артистов, исполнив песни на нескольких языках.

Всемирный день телевидения с 1996 года отмечают во всех странах. Дата была выбрана не случайно: именно 21–22 ноября 1996 года прошел Всемирный телевизионный форум ООН, после которого была выпущена соответствующая резолюция, провозгласившая 21 ноября Всемирным днем телевидения.

«Этот праздник придумали не просто так. По задумке авторов, ежегодное празднование этой даты должно было привлечь внимание к роли телевидения в обществе, продвижению идеи мира, расширению культурного обмена. Именно тогда телеканалы всего мира начали активно обмениваться авторским контентом друг с другом, — пояснил заместитель директора по интернет-вещанию Антон Пряжевский. — Удивительная магия цифр: спустя 5 лет в Башкортостане, 21 ноября 2001 года, по распоряжению кабинета министров Республики Башкортостан было создано государственное унитарное предприятие „Телерадиовещательная компания ‚Башкортостан‘ Республики Башкортостан“. Именно оно стало родным „домом“ для телеканала БСТ».

Присоединиться к телемарафону «БСТ — 25» можно 21 ноября с 8.00. 6+