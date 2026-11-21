Очередное ограничение движения на региональной дороге ввели в Башкирии. В частности, для грузового и пассажирского транспорта запрещен проезд по трассе Белорецк – Учалы – Миасс с 1 по 159 км. По данным регионального МЧС России, действовать оно будет до 12.00 по местному времени. Причина – снег, дождь и гололед.

Ранее Башинформ сообщал о перекрытии трех участков автодорог до 12 часов 21 ноября.