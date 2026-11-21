Пижама, мальчик и пальчик. Такую схему по спасению дошкольника в Уфе описали в городском управлении гражданской защиты. Накануне спасателей вызвали к мальчику, который уже собирался ко сну, но пришлось встречать мужчин в спецформе. Именно они помогли малышу выбраться из кольца на молнии пижамы, куда угодил его пальчик.

«Спасатели аккуратно освободили пальчик с помощью специального инструмента. Все оказалось на своих местах — мальчик, пальчик, и хорошее настроение», — уточнили в пресс-службе управления.

Ранее Башинформ сообщал о деликатной операции по спасению руки подростка.