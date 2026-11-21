Пижама, мальчик и пальчик. Такую схему по спасению дошкольника в Уфе описали в городском управлении гражданской защиты. Накануне спасателей вызвали к мальчику, который уже собирался ко сну, но пришлось встречать мужчин в спецформе. Именно они помогли малышу выбраться из кольца на молнии пижамы, куда угодил его пальчик.
«Спасатели аккуратно освободили пальчик с помощью специального инструмента. Все оказалось на своих местах — мальчик, пальчик, и хорошее настроение», — уточнили в пресс-службе управления.
Ранее Башинформ сообщал о деликатной операции по спасению руки подростка.
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