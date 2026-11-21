21 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговой службы России — люди, чья работа обеспечивает экономическую безопасность государства. Уже 36 лет развивать республику помогает региональное управление ФНС России.

В последние годы «налоговики» начали использовать электронные сервисы, онлайн-платформы и мобильные приложения. В 2026 году дистанционный формат общения с налоговой выбрали 2 миллиона жителей республики. Более 434 тысяч деклараций по форме 3-НДФЛ направлено в электронном виде — это 97,5% от общего числа. Личный кабинет для физических лиц стал главным инструментом для миллионов людей — он экономит время пользователей и избавляет от очередей.

Согласно статистике, за 10 месяцев этого года объем поступлений в бюджет страны составил 445 599 млн рублей. В консолидированный бюджет Башкирии мобилизовано 223 521 млн рублей — это на 4,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Структура поступлений характеризуется доминирующей долей НДФЛ — 44,1%. Значимый вклад обеспечивают акцизы (17,3%) и налог на прибыль организаций (15,8%).

«В современных реалиях перед нами стоит очень ответственная задача по наполнению бюджета нашей страны. Для этого у нас имеются все необходимые ресурсы: передовые цифровые технологии и аналитические инструменты налоговой службы, выстроенная система эффективного взаимодействия с рядом федеральных и региональных структур. Особое значение в нашей работе мы придаем важности наполнения регионального бюджета, от которого зависит реализация социальных и инвестиционных программ, развитие и благополучие нашей республики», — отметил руководитель УФНС России по Республике Башкортостан Андрей Агапов.

В регионе зарегистрировано более 64,7 тысячи юридических лиц, 117,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, 457 тысяч самозанятых и 4,2 миллиона физических лиц. Около 75% граждан оплачивают имущественные налоги сразу после получения уведомления. По данным пресс-службы управления, задолженность физлиц в республике ежегодно снижается: с начала 2026 года она сократилась еще на 896 млн рублей.

Также сотрудники «налоговой» сообщили, что идут навстречу бизнесу, сократив количество выездных проверок на 11%.

Ранее Башинформ сообщал о сроках уплаты имущественных налогов.