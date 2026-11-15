Жителям Башкирии напомнили о сроке уплаты налогов

В Башкирии завершилась рассылка налоговых уведомлений за 2025 год. Жителям Уфы и всей республики нужно оплатить налоги на имущество, землю и транспорт не позднее 1 декабря 2026 года.

Если пропустить этот срок, последствия будут следующими:

С первого дня просрочки начнут капать пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.

Налоговая пришлет требование погасить долг вместе с набежавшими пенями.

Если не заплатить добровольно, налоговая даст банку поручение списать деньги со счетов и заблокирует операции по картам.

Если денег на счетах не хватит, к делу подключатся судебные приставы. Они могут арестовать имущество, запретить регистрационные действия с квартирой или машиной, а также ограничить выезд за границу.

Как заплатить:

Через личный кабинет на сайте ФНС или в приложении «Налоги ФЛ».

На портале «Госуслуги».

В любом банке, через его приложение или платежные терминалы.

Телефоны для справок: контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22; горячая линия УФНС по Башкирии: +7 (347) 215-10-70 (доб. 55-55).