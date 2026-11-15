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12:41 (UTC+5), 15 Ноября 2026

Жителям Башкирии напомнили о сроке уплаты налогов

Пени начислят со 2 декабря.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

В Башкирии завершилась рассылка налоговых уведомлений за 2025 год. Жителям Уфы и всей республики нужно оплатить налоги на имущество, землю и транспорт не позднее 1 декабря 2026 года.

Если пропустить этот срок, последствия будут следующими:

  • С первого дня просрочки начнут капать пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день.
  • Налоговая пришлет требование погасить долг вместе с набежавшими пенями.
  • Если не заплатить добровольно, налоговая даст банку поручение списать деньги со счетов и заблокирует операции по картам.
  • Если денег на счетах не хватит, к делу подключатся судебные приставы. Они могут арестовать имущество, запретить регистрационные действия с квартирой или машиной, а также ограничить выезд за границу.

Как заплатить:

  • Через личный кабинет на сайте ФНС или в приложении «Налоги ФЛ».
  • На портале «Госуслуги».
  • В любом банке, через его приложение или платежные терминалы.

Телефоны для справок: контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22; горячая линия УФНС по Башкирии: +7 (347) 215-10-70 (доб. 55-55).

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