Жителям Башкирии напомнили о сроке уплаты налогов

В Башкирии завершилась рассылка налоговых уведомлений за 2025 год. Жителям Уфы и всей республики нужно оплатить налоги на имущество, землю и транспорт не позднее 1 декабря 2026 года.
Если пропустить этот срок, последствия будут следующими:
Как заплатить:
Телефоны для справок: контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22; горячая линия УФНС по Башкирии: +7 (347) 215-10-70 (доб. 55-55).
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