Глава Центробанка представила в Госдуме основные направления ДКП

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, представив основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027-2029 годы.
Согласно базовому сценарию, экономика будет расти на 1,5-2,5% в год с 2028 года.
Инвестиции расширятся на 1,5-3,5% в 2028 году и на 1,3% с 2029-го.
Объёмы кредитов бизнесу вырастут на 8-13% в год с 2028-го, ипотека — на 10-15% с 2028 года.
Ключевая ставка постепенно снизится до 7,5-8,5% к 2029 году.
По итогам текущего года рост ВВП составит 1%, в 2027 году — на 1-2%.
Глава Центробанка так ответила на вопрос о введении льготного финансирования в той или иной отрасли:
— Объём льготных кредитов приблизился к 19 трлн рублей. Это 14% всех рублевых кредитов экономике. На наш взгляд, множить программы льготного кредитования — это тупик. И с точки зрения нагрузки на бюджет. И потому, что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам. Большой объём льготных кредитов — это одна из причин высокой ключевой ставки, которая вынуждена сильнее сдерживать нельготную, рыночную часть кредитной активности. Моя точка зрения — те миллиарды и триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в большей степени «заточены» на рост производительности.
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