По данным Уфимского городского планетария, он будет виден перед рассветом, как яркая звезда, на юго-востоке, низко над горизонтом на высоте 8-10 градусов. Он очень яркий и отыскать его поможет Венера, которая ярчайшей звездой сияет на утреннем небе на юго-востоке. Меркурий будет виден левее и ниже Венеры – ближе к горизонту.
Взойдет Меркурий 21 ноября за 2 часа 13 минут до восхода Солнца.
После максимального удаления от Солнца 21 ноября, Меркурий начнет быстро с ним сближаться (на небосводе), и будет восходить всё позже, и продолжительность его видимости будет уменьшаться.
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