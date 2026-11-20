По данным Уфимского городского планетария, он будет виден перед рассветом, как яркая звезда, на юго-востоке, низко над горизонтом на высоте 8-10 градусов. Он очень яркий и отыскать его поможет Венера, которая ярчайшей звездой сияет на утреннем небе на юго-востоке. Меркурий будет виден левее и ниже Венеры – ближе к горизонту.

Взойдет Меркурий 21 ноября за 2 часа 13 минут до восхода Солнца.

После максимального удаления от Солнца 21 ноября, Меркурий начнет быстро с ним сближаться (на небосводе), и будет восходить всё позже, и продолжительность его видимости будет уменьшаться.