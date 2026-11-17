По данным Уфимского городского планетария, вечером 20 ноября светила будут видны на юге достаточно высоко над горизонтом: Сатурн – в созвездии Кита, Луна – в созвездии Рыб.

Сатурн – это самая яркая «звезда» в этой области неба, в его окружении нет ярких звезд. Он будет виден немного левее и ниже растущей Луны.

Зайдут светила на западе ещё до рассвета – в 4 часа утра.