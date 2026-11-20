По данным синоптиков, сегодня местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем 0, +5°.

В субботу, 21 ноября, прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами до умеренных, ночью и утром по востоку республики гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +1, +6°.

В воскресенье, 22 ноября, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, местами до умеренных. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3°, днем +1, +6°.