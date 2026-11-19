На автомобильном мосту через реку Аша со стороны села Казаяк Иглинского района ввели временное ограничение движения. Мост закрыли с 8.00 19 ноября до 00.00 18 декабря. Соответствующее постановление подписали в администрации района.

Отмечается, что во время действия ограничений можно воспользоваться объездным маршрутом через деревню Орловка.