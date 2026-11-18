В Уфе в селе Нагаево продолжается обновление дорожного покрытия на улице Парадной. Работы ведутся на участке от улицы Лутфуллина до улицы Солидарности, сообщает администрация города. Это второй этап масштабного обустройства данного транспортного пути.

Общая протяженность реконструируемого отрезка составляет порядка 1200 метров. В текущем году планируется выполнить работы на протяжении 900 метров. На данный момент подрядная организация завершает подготовку основания дороги. Следующим этапом станет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу.