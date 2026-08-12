В Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу

В Уфе благодаря программе поддержки местных инициатив (ППМИ) уложили щебень на одной из отдаленных территорий на улице Сиреневый Бульвар в поселке Мечта, сообщает администрация города.
ППМИ — это республиканская программа, позволяющая гражданам самим выбирать и реализовывать социально значимые проекты, объединяя бюджетные средства (республиканские, муниципальные) с вкладами населения, бизнеса и общественников, что способствует развитию местного самоуправления.
В рамках программы на конкурсной основе из республиканского бюджета выделяются субсидии, на один проект не более 1 млн 200 тысяч рублей. В 2025 году на реализацию ППМИ было выделено из республиканского бюджета 700 млн рублей. В этом году заявочная кампания проводилась с учетом нововведений, которые коснулись перечня документов, подаваемых на конкурсный отбор; процедуры подачи заявок; возраста участников опроса; собраний и инициативных проектов. Без изменений остались критерии оценки и типология инициативных проектов, а также основные условия участия в ППМИ.
Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.
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