Прокуроры провели проверку по обращению жителей Дёмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Перед самой зимой они едва не остались без тепла. Их дом снабжается газовой крышной котельной, которая вышла из строя. Правозащитники отреагировали представлением в адрес руководства УК и штрафами за нарушение лицензионных требований и нарушение правил пользования топливом. Управляющая компания заменила три неработающих котла и восстановила подачу ресурса, а для жильцов сделала перерасчёт.