Жители села в Башкирии остались без тепла из-за коммунальной аварии

Жители многоквартирных домов в селе Кушнаренково вторые сутки остаются без отопления. Как пояснил глава районной администрации Марат Латыпов, 10 ноября на теплотрассе произошла авария. Коммунальные службы были вынуждены приостановить подачу тепла в МКД на улицах Октябрьской, Рабочей, Партизанской, Большевистской, Базарной и Николаева.
11 ноября ремонтные работы завершили, но во время подачи тепла из-за гидроудара произошла авария на участке теплотрассы на улице Большевистской. Сотрудники ЖКХ также оперативно приступили к ее ликвидации.
На данный момент удалось восстановить тепло в многоквартирных домах на улице Октябрьской, школе №1 имени Героя Советского Союза В.Д. Паширова и в центральной районной больнице. Сегодня теплоснабжение должны восстановить на остальных улицах.
Ранее в городе Октябрьском прорвало трубу на Якшаевском водозаборе.
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