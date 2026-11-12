Жители села в Башкирии остались без тепла из-за коммунальной аварии

Жители многоквартирных домов в селе Кушнаренково вторые сутки остаются без отопления. Как пояснил глава районной администрации Марат Латыпов, 10 ноября на теплотрассе произошла авария. Коммунальные службы были вынуждены приостановить подачу тепла в МКД на улицах Октябрьской, Рабочей, Партизанской, Большевистской, Базарной и Николаева.

11 ноября ремонтные работы завершили, но во время подачи тепла из-за гидроудара произошла авария на участке теплотрассы на улице Большевистской. Сотрудники ЖКХ также оперативно приступили к ее ликвидации.

На данный момент удалось восстановить тепло в многоквартирных домах на улице Октябрьской, школе №1 имени Героя Советского Союза В.Д. Паширова и в центральной районной больнице. Сегодня теплоснабжение должны восстановить на остальных улицах.

Ранее в городе Октябрьском прорвало трубу на Якшаевском водозаборе.