В городе Башкирии устраняют последствия крупной коммунальной аварии

В городе Октябрьском прорвало трубу на Якшаевском водозаборе. Как сообщил с места инцидента глава городской администрации Алексей Пальчинский, как минимум, есть два аварийных участка – непосредственно у самого водозабора и у поселка «Спутник».
Сейчас на месте уже работают аварийные бригады, они ищут места протечек. Как только их обнаружат, начнутся восстановительные работы.
Руководитель муниципалитета предупредил местных жителей, что к вечеру могут быть перебои с водоснабжением, или ее не будет вовсе. Поэтому горожан просят запастись заранее.
Ранее в Уфе ликвидировали частые утечки на водопроводной линии по улице Дагестанской.
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