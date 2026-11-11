В городе Башкирии устраняют последствия крупной коммунальной аварии

В городе Октябрьском прорвало трубу на Якшаевском водозаборе. Как сообщил с места инцидента глава городской администрации Алексей Пальчинский, как минимум, есть два аварийных участка – непосредственно у самого водозабора и у поселка «Спутник».

Сейчас на месте уже работают аварийные бригады, они ищут места протечек. Как только их обнаружат, начнутся восстановительные работы.

Руководитель муниципалитета предупредил местных жителей, что к вечеру могут быть перебои с водоснабжением, или ее не будет вовсе. Поэтому горожан просят запастись заранее.

Ранее в Уфе ликвидировали частые утечки на водопроводной линии по улице Дагестанской.