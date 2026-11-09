В Уфе в Дёме отключат воду на сутки

В Дёме отключат холодное водоснабжение в нескольких крупных кварталах. Работы запланировано провести с 10 часов 10 ноября до 9 часов 11 ноября. Как сообщили в «Уфаводоканале», нужно ликвидировать частые утечки на водопроводной линии по ул. Дагестанской, 10/2. Важно устранить проблему до наступления сильных морозов, отметили в ГУП.
Отключение затронет микрорайон «Серебряный ручей», ЖК «Новая Дёма» и ЖК «Мечтателей» по следующим адресам:
— ул. Дагестанская: 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 23, 25, 27, 29, 33, 33/1, 35, 37, 39,
— ул. Г. Кусимова: 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 18, 19, 19/1, 20,
— ул. Мечтателей: 6, 8, 10, 11, 13, 15; 17,
— ул. Исследовательская: 34,
— ул. Р. Нигмати, 12.
На период отключения нужно запастись питьевой и технической водой. Воду будут подвозить поливомоечными машинами, расстановка показана на фото.
Точка 1: район ул. Дагестанская, 33 (у ЕРКЦ / «Фармленд»).
Точка 2: район пересечения ул. Дагестанская и ул. Мечтателей (у магазина «Монетка»).
Точка 3: район ул. Генерала Кусимова, 17 (у Озон / ясли № 73).
Точка 4: район ул. Исследовательская, 34 (ЖК «Новая Дёма»).
Точка 5: район ул. Генерала Кусимова, 11 (у магазина «Шары»).
Точка 6: район ул. Мечтателей, 6 (у ТЦ «Дёма»/«Магнит»).
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