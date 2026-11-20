В Уфе с 24 по 27 ноября ограничат движение на улице Малыгина, предупреждает столичная мэрия. Полностью перекроют проезжую часть в районе пересечения с улицей Ахметова. Там будут проводиться работы на электросетях.

Ранее «Башинформ» писал о том, что поэтапно будут ограничивать движение на улице Сипайловской.