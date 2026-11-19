В Уфе на неделю ограничат движение на улице Сипайловской. В столичной мэрии предупредили, что с 21 по 27 ноября будут перекрывать по одной полосе проезжей части в сторону проспекта Салавата Юлаева, на участке от улицы Жукова до остановки «Тужиловка». Там дорожные службы будут фрезеровать асфальт.

Ранее стало известно, что до 1 декабря ограничили движение на проезжей части улицы Чернышевского.