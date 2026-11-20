В Башкортостане создают единую цифровую экосистему «Градостроительное развитие», которая объединит все данные о земле, зданиях и инженерных сетях региона, сообщили в министерстве строительства и архитектуры РБ.
Главная особенность проекта — сквозное использование искусственного интеллекта, который будет не просто помогать, а самостоятельно анализировать территории, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру и оценивать последствия строительства еще до его начала.
Как отметил министр строительства и архитектуры РБ Павел Сафонов, республика уже обладает уникальной для страны цифровой базой (ГИСОГД РБ), что позволяет не начинать с нуля, а сразу выстраивать «цифрового двойника» на базе работающих систем.
Внедрение системы позволит властям перейти от управления по факту к прогнозированию, что поможет избежать многомиллиардных ошибок и сэкономить бюджет. Застройщики получат прозрачные правила работы и смогут ускорить согласование проектов, а жители через публичный портал смогут заранее видеть планы по развитию своих районов, что обеспечит открытый диалог с властью.
Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже прошел стадию MVP (от англ. minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт) и сейчас масштабируется. Внедрение системы по всей республике, от Уфимской агломерации до муниципальных районов, планируется поэтапно до 2030 года.
Ранее в Уфе обсудили цифровизацию в агропромышленном комплексе ПФО.
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