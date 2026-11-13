В Уфе обсудили цифровизацию в агропромышленном комплексе ПФО

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошло совещание по цифровизации агропромышленного комплекса в регионах ПФО. Старт мероприятию дал статс‑секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов. Он рассказал о ключевых векторах работы: создании АО «Агропромцифра» и профильного департамента в минсельхозе страны, а также о планах по запуску единой цифровой платформы, которая станет удобным инструментом для аграриев, а не дополнительной нагрузкой.

Особое внимание Максим Увайдов уделил кибербезопасности: назвал важными факторами защиту данных и повышение квалификации специалистов. Для оценки прогресса федеральный минсельхоз подготовил рейтинг цифровой «зрелости» регионов — его критерии ещё дорабатывают и готовы учитывать предложения субъектов. Также во всех регионах должны назначить ответственного за цифровую трансформацию, а для оперативного обмена опытом планируют запустить совместный чат.

С приветственной речью выступил заместитель премьер‑министра правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов, он подчеркнул роль цифровых решений в развитии АПК и важность совместной работы регионов.

Ильшат Фазрахманов отметил, что Башкортостан системно выстраивает сбалансированную модель АПК: сегодня доля товарного производства в республике достигла 62%, и регион планомерно движется к целевому соотношению 70 на 30 в пользу крупных и средних хозяйств и кооперативов. По итогам года республика в производстве продукции значительно перекрывает внутренние потребности, агрокомплекс активно планирует дальнейший рост показателей. При этом цифровизация становится следующим логичным этапом развития: она позволит обеспечить точное планирование и прозрачность учёта, чтобы сохранять высокие темпы роста и устойчивость отрасли.

Повестку совещания продолжила директор Департамента цифровизации и технологического развития минсельхоза России Маргарита Хисаметдинова. Она поблагодарила Башкортостан за организацию совещания и отметила высокий уровень работы региона в цифровизации отрасли.

Маргарита Хисаметдинова представила рейтинг цифровой трансформации регионов — инструмент, который помогает субъектам корректировать стратегии и эффективнее внедрять цифровые сервисы. По данным за третий квартал 2026 года Приволжский федеральный округ лидирует среди округов: его средний балл — 4,1 против 3,1 по России в целом. При этом пять регионов ПФО, в том числе и Башкортостан, вошли в топ‑20 субъектов страны, а почти все регионы округа показали положительную динамику по сравнению со вторым кварталом. В числе ключевых направлений на 2027 год — внедрение искусственного интеллекта и усиление информационной безопасности: эти показатели планируют включить в рейтинг. Также важный фокус — автоматизация и роботизация на предприятиях АПК, технологии точного земледелия и интеграция информационных систем через API, чтобы упростить работу аграриев.