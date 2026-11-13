В Уфе обсудили цифровизацию в агропромышленном комплексе ПФО

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошло совещание по цифровизации агропромышленного комплекса в регионах ПФО. Старт мероприятию дал статс‑секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов. Он рассказал о ключевых векторах работы: создании АО «Агропромцифра» и профильного департамента в минсельхозе страны, а также о планах по запуску единой цифровой платформы, которая станет удобным инструментом для аграриев, а не дополнительной нагрузкой.
Особое внимание Максим Увайдов уделил кибербезопасности: назвал важными факторами защиту данных и повышение квалификации специалистов. Для оценки прогресса федеральный минсельхоз подготовил рейтинг цифровой «зрелости» регионов — его критерии ещё дорабатывают и готовы учитывать предложения субъектов. Также во всех регионах должны назначить ответственного за цифровую трансформацию, а для оперативного обмена опытом планируют запустить совместный чат.
С приветственной речью выступил заместитель премьер‑министра правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов, он подчеркнул роль цифровых решений в развитии АПК и важность совместной работы регионов.
Ильшат Фазрахманов отметил, что Башкортостан системно выстраивает сбалансированную модель АПК: сегодня доля товарного производства в республике достигла 62%, и регион планомерно движется к целевому соотношению 70 на 30 в пользу крупных и средних хозяйств и кооперативов. По итогам года республика в производстве продукции значительно перекрывает внутренние потребности, агрокомплекс активно планирует дальнейший рост показателей. При этом цифровизация становится следующим логичным этапом развития: она позволит обеспечить точное планирование и прозрачность учёта, чтобы сохранять высокие темпы роста и устойчивость отрасли.
Повестку совещания продолжила директор Департамента цифровизации и технологического развития минсельхоза России Маргарита Хисаметдинова. Она поблагодарила Башкортостан за организацию совещания и отметила высокий уровень работы региона в цифровизации отрасли.
Маргарита Хисаметдинова представила рейтинг цифровой трансформации регионов — инструмент, который помогает субъектам корректировать стратегии и эффективнее внедрять цифровые сервисы. По данным за третий квартал 2026 года Приволжский федеральный округ лидирует среди округов: его средний балл — 4,1 против 3,1 по России в целом. При этом пять регионов ПФО, в том числе и Башкортостан, вошли в топ‑20 субъектов страны, а почти все регионы округа показали положительную динамику по сравнению со вторым кварталом. В числе ключевых направлений на 2027 год — внедрение искусственного интеллекта и усиление информационной безопасности: эти показатели планируют включить в рейтинг. Также важный фокус — автоматизация и роботизация на предприятиях АПК, технологии точного земледелия и интеграция информационных систем через API, чтобы упростить работу аграриев.
Отдельно спикер отметила, что по обучению основам кибербезопасности и ИИ средние баллы ПФО почти вдвое превышают общероссийские, а по использованию технологий точного земледелия — более чем в полтора раза. Маргарита Хисаметдинова рассказала о планах развития суперсервисов и цифровых агентов, которые с 2030 года будут автоматически подбирать аграриям варианты финансирования, оставляя за человеком лишь финальное решение.
Генеральный директор АО «Агропромцифра», заместитель председателя ИЦК «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина подчеркнула, что цифровизация агропромышленного комплекса должна обеспечивать рост производительности, снижение себестоимости и сокращение административной нагрузки на сельхозпроизводителей. На решение этих задач направлено развитие Единой цифровой платформы АПК. Она должна обеспечить однократный ввод данных и удобный доступ к сервисам, в том числе инструментам финансирования. При этом речь идет не только об объединении всех информационных систем в одну, но и о том, чтобы наладить обмен данными между ними и избавить хозяйства от дублирующей работы.
Для этого важно активное участие регионов и самих предприятий: включаться в фокус-группы, использовать возможности государственной поддержки российских разработок и внедрений, предлагать конкретные производственные задачи для ИИ.
Практики, представленные в Уфе, от селекции до мониторинга состояния животных, показывают насколько предметными могут быть эти задачи, отметила она. Следующий шаг — сделать полезные решения доступными для тиражирования.
Директор ФГБУ «Центр цифровой трансформации в сфере АПК» Сергей Антошкин в своем выступлении остановился на вопросах практического применения цифровых инструментов в агропромышленном комплексе.
Опытом цифровизации отрасли поделились и представители регионов ПФО.
Ранее в Башкирии займутся цифровой трансформацией агропромышленного комплекса.
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