По замыслу, злоумышленники планировали совершить террористический акт на одном из военно-промышленных предприятий региона. Так, 19 ноября один из членов группы проник на оборонное предприятие и установил в одном из цехов самодельное взрывное устройство.
В результате первоочередных мер по предотвращению террористического акта условного террориста задержали, остальных нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.
Службы экстренного реагирования и силы правопорядка на практике отработали мероприятия по эвакуации гражданского населения из опасной зоны, минимизировали возможные последствия террористического акта, проверили эффективность системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
Руководство Оперативного штаба в РБ отметило готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.
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