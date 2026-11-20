По замыслу, злоумышленники планировали совершить террористический акт на одном из военно-промышленных предприятий региона. Так, 19 ноября один из членов группы проник на оборонное предприятие и установил в одном из цехов самодельное взрывное устройство.

В результате первоочередных мер по предотвращению террористического акта условного террориста задержали, остальных нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.

Службы экстренного реагирования и силы правопорядка на практике отработали мероприятия по эвакуации гражданского населения из опасной зоны, минимизировали возможные последствия террористического акта, проверили эффективность системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Руководство Оперативного штаба в РБ отметило готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.