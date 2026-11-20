По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, сотрудник полиции получил незаконное денежное вознаграждение в виде 200 тысяч рублей за общее покровительство и нереагирование на возможные нарушения со стороны местного предпринимателя.

Руководством МВД по РБ по данному факту назначено проведение служебной проверки. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

«В рамках служебной проверки будет дана оценка руководству территориального органа внутренних дел», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что замначальника районного отдела полиции заключили под стражу по обвинению в получении взятки. По версии следствия, фигурант потребовал от учредителя нескольких фирм в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 тысяч рублей за общее покровительство, угрожая в случае отказа воспрепятствованием его предпринимательской деятельности. 13 ноября на парковке по улице Стахановской в Ишимбае обвиняемый получил от предпринимателя деньги, после чего был задержан с поличным.