На заседании рассмотрено заключение комиссии по результатам проверки обращения начальника УФСБ России по Башкортостану о наличии в действиях судьи Кировского районного суда Уфы Артура Сулейманова признаков дисциплинарного проступка.
По итогам проверки коллегия установила факт дисциплинарного проступка, за совершение которого наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением шестого квалификационного класса, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
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