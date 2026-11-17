Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего главы Бирска Виктории Бурдиной. Приговором Бирского межрайонного суда она признана виновной по статьям «получение взятки», «злоупотребление должностными полномочиями» и «превышение должностных полномочий».
Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 4 года.
«Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судебная коллегия установила, что суд первой инстанции оставил без оценки некоторые доводы и доказательства, представленные стороной защиты, имеющие значение для правильного разрешения дела. В связи с этим приговор отменен, уголовное дело направлено в тот же суд на новое судебное разбирательство, но иным составом суда», — пояснили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Также судебная коллегия изменила меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
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