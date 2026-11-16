По информации пресс-службы прокуратуры РБ, при общем покровительстве и попустительстве экс-главы Бирска и ее заместителя между администрацией городского поселения, коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на общую сумму свыше 150 млн рублей.
Поскольку, используя свое служебное положение, бывшие чиновники действовали в интересах указанных субъектов предпринимательской деятельности при заключении соглашений для муниципальных нужд, создавая благоприятные условия для них в целях совершения коррупционных правонарушений, деньги были получены незаконно.
При этом фактически были приняты и оплачены работы, выполненные не в полном объеме и с нарушением условий контрактов. Указанное подтверждается в том числе вынесенными в отношении экс-чиновников приговорами. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства названной суммы. Орджоникидзевский районный суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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