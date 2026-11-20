Слет студенческих отрядов Башкирии с участием Главы республики Радия Хабирова по итогам третьего трудового семестра принял уфимский Дворец борьбы. Мероприятие объединило порядка 3 тысяч участников — бойцов, командиров, ветеранов студотрядов, представителей вузов, колледжей и предприятий-работодателей.
По поручению Радия Хабирова в регионе выстроена системная работа по развитию студенческих отрядов. Созданы Координационный совет и оперштаб, открыт Центр развития студенческих строительных отрядов в молодежном пространстве «Йәшлек». За 2026 год сформирован 71 новый отряд, общее количество достигло 211.
На данный момент порядка 13 тысяч ребят выбирают труд и носят знаменитые куртки студотрядов, получают значки, трудовой опыт, создают семьи и, конечно же, получают студенческую романтику.
«В 2014 году, когда была матерью двоих детей, я приняла четкое решение, что в Башкортостане должна возродиться организация под новым брендом „Российские студенческие отряды“. Мы объединились с активными ребятами из разных высших учебных заведений республики. Делали то, что живет по сей день. Теперь я, уже в статусе матери пятерых детей и детского омбудсмена, выступаю в качестве наставника студотрядов и помогаю тем, кто выбрал труд и знает, что труд — крут! — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Башкирии и один из руководителей движения РСО в регионе Ирина Сухарева. — Сегодня в студотрядах девять направлений. Одно из них — занятость несовершеннолетних, чему я, как уполномоченный по правам ребенка, буду уделять особое внимание, чтобы права наших детей не нарушались».
По словам Ирины Сухаревой, Глава Башкирии очень трепетно относится к движению студотрядов, так как он четыре года был и бойцом, и комиссаром, и командиром.
«У Радия Фаритовича очень большой трудовой опыт, благодаря стройотрядам. Он правильно обозначает — чем больше ребят будет задействовано в правильных организациях, которые предлагают не деструктивный контент, а созидательные процессы, тем будет лучше. Это 100-процентная школа жизни для любого человека», — отмечает детский омбудсмен республики.
Ранее Башинформ сообщал о том, что Радий Хабиров ратует за достойную оплату туда участников РСО.
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