Мэр Уфы Рустам Шарипов в 2009-2010 годы работал экономистом в информагентстве «Башинформ». Бывшие коллеги по цеху помнят его как ответственного, образованного специалиста.

Воспоминаниями о новом градоначальнике столицы республики поделился водитель информагентства Евгений Свиридов.

«Он был простым деревенским пареньком, немного даже скромный, порядочный, умный. Мы редко пересекались по работе, но его одну черту запомнил: Рустам Динисламович всегда помогал близким. Каждую субботу, что в снег, что в дождь, садился в свою «двенашку» и ехал к родителям в родную деревню Новомусятово Бурзянского района. Дорога неблизкая и тяжелая — а он каждый раз торопился домой, к родным», — вспоминает Свиридов.

Именно это качество, по его словам, для коллег было особенно показательным.

«С нами работал простой добрый парень, который относится к каждому человеку с уважением. Желаем успехов бывшему коллеге на новом поприще!» — добавил он.

Ранее земляки рассказали, каким руководителем был мэр Уфы в Бурзянском районе.