Заслуженный работник культуры РБ, кавалеp ордена Салавата Юлаева Клара Тляубаева рассказала о первых годах работы Рустама Шарипова в администрации Бурзянского района. По ее словам, Шарипов сразу же показал себя требовательным, образованным и грамотным руководителем.
«Несмотря на молодой возраст, он умел грамотно выступать и на русском, и на башкирском языках. В годы его руководства я возглавляла районный отдел культуры. Мы построили 5 сельских клубов — очень нужные и крупные объекты для нашего района. В те года выделялось небольшое финансирование на строительство объектов. Но его своевременные решения, умение работать с людьми и командой помогли эффективно и планомерно использовать эти средства. Кроме того, была проведена реконструкция pайoннoгo двopца культуpы, детcкoй шкoлы иcкуccтв имени Камиля Pаxимoва. Не только культуру поддерживал, но и уделял внимание дорожным проблемам, деревни и села получили хорошее освещение, асфальтированные дороги.
Рустам Динисламович быстро заслужил уважение своей добротой, отношением к простым людям и способностью действовать обдуманно. Он проявил себя как лидер, умеющий твёрдо говорить, когда это необходимо», — рассказала Клара Тляубаева.
Экс-глава Старосубхангуловского сельсовета Раян Шахниязов помнит Шарипова терпеливым и понимающим руководителем.
«Он не останавливался, пока не доводил начатое дело. То есть не сидел с телефоном, раздавая поручения своим подчиненным, а сам выезжал и решал проблемы. Если поступал вопрос от сельчан, мы уже знали, что планируется выезд. В период его руководства район активно участвовал во всех республиканских программах. Например, в первый год „Башкирских двориков“ два двора в Старосубхангулово полностью обновили, по программе „Формирование комфортной городской среды“ были построены новые общественные пространства. Строительство дорог, проведение высокоскоростного интернета — все направления развивались параллельно», — рассказал Раян Шахниязов.
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