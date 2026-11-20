С 20 по 22 ноября сотрудники Госавтоинспекции республики будут работать в усиленном режиме.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, на дороги выведут дополнительные экипажи. Водителей будут массово проверять на трезвость с помощью алкотестеров. За пьяную езду или отказ от проверки грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на срок до двух лет, а при повторном нарушении — уголовная ответственность.

В рамках акции «Пассажир № 1» особое внимание уделят перевозке детей. Штраф за отсутствие автокресла или его несоответствие стандартам — 5 тысяч рублей. Также инспекторы проконтролируют нерегулируемые пешеходные переходы и участки у школ и торговых центров.