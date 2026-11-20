При проверке документов у 41-летнего водителя возникли сомнения в подлинности удостоверения. Проверка подтвердила, что права фальшивые.
По данным пресс-службы ГАИ РБ, в апреле этого года мужчину уже лишили прав за отказ от проверки на опьянение. Ситуация осложнилась тем, что в машине находились его жена и дети. При этом один из несовершеннолетних сидел на переднем сиденье, что является нарушением правил перевозки.
В отношении водителя составили административные протоколы за езду без прав и нарушение правил перевозки детей. Материалы по факту использования поддельного удостоверения передали в полицию для возбуждения уголовного дела. Автомобиль задержали и отправили на штрафстоянку.
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