При проверке документов у 41-летнего водителя возникли сомнения в подлинности удостоверения. Проверка подтвердила, что права фальшивые.

По данным пресс-службы ГАИ РБ, в апреле этого года мужчину уже лишили прав за отказ от проверки на опьянение. Ситуация осложнилась тем, что в машине находились его жена и дети. При этом один из несовершеннолетних сидел на переднем сиденье, что является нарушением правил перевозки.

В отношении водителя составили административные протоколы за езду без прав и нарушение правил перевозки детей. Материалы по факту использования поддельного удостоверения передали в полицию для возбуждения уголовного дела. Автомобиль задержали и отправили на штрафстоянку.