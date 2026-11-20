Вчера вечером на 216-м км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск водитель «Лады Гранты» сбил лошадь, вышедшую на проезжую часть.
Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, сигнал о происшествии поступил через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». На место выехали спасатели. Убедившись, что водитель не пострадал, спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы исключить возможное возгорание.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.