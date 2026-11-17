По предварительным данным ГАИ Уфы, сегодня днем напротив дома №22 по улице Айской водитель за рулем «ГАЗели» при совершении левого поворота допустил столкновение с машиной «Джитур», выезжающей с дворовой территории.

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля «Джитур» были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ Уфы и другие экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.