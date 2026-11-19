В Уфе прошёл цикл бесплатных лекций об искусственном интеллекте «Аҡыл». Проект направлен на знакомство аудитории с практическими возможностями ИИ и его применением для развития башкирского языка, сообщает АНО по сохранению и развитию башкирского языка.
«Цикл бесплатных лекций об искусственном интеллекте стал для нас важным событием. Сегодня ИИ — реальный инструмент для развития башкирского языка в цифровой среде. Мы хотели показать, что нейросети могут работать на благо нашей культуры. Благодаря гранту Главы Башкирии нам удалось собрать команду экспертов, которые на практике продемонстрировали, как с помощью ИИ создавать видео, анимацию, тексты и музыку. Мы рады высокому интересу аудитории — как среди участников в зале, так и зрителей онлайн-трансляций. Это подтверждает востребованность таких знаний. Наша организация и дальше будет поддерживать проекты, которые помогают башкирскому языку уверенно развиваться в цифровом пространстве и быть интересным молодому поколению», — отметила руководитель организации Гульназ Юсупова.
Слушателями лекций стали студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ. Уфимский видеограф Батыр Галимов показал, как ИИ упрощает монтаж и помогает ускорить создание видеоклипов. Айгиз Асылбаков показал использование нейросетей в маркетинге и анимации, Сергей Пихтовников — в безопасности и составлении промтов, Загир Ишкинин — при создании текстов, визуального контента и музыки, а Айгиз Кунафин — ИИ-агентов и цифровых ассистентов.
Лекции доступны в соцсетях АНО по сохранению и развитию башкирского языка.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии первыми начали обучать искусственный интеллект родному языку.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.