В Уфе прошёл цикл бесплатных лекций об искусственном интеллекте «Аҡыл». Проект направлен на знакомство аудитории с практическими возможностями ИИ и его применением для развития башкирского языка, сообщает АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

«Цикл бесплатных лекций об искусственном интеллекте стал для нас важным событием. Сегодня ИИ — реальный инструмент для развития башкирского языка в цифровой среде. Мы хотели показать, что нейросети могут работать на благо нашей культуры. Благодаря гранту Главы Башкирии нам удалось собрать команду экспертов, которые на практике продемонстрировали, как с помощью ИИ создавать видео, анимацию, тексты и музыку. Мы рады высокому интересу аудитории — как среди участников в зале, так и зрителей онлайн-трансляций. Это подтверждает востребованность таких знаний. Наша организация и дальше будет поддерживать проекты, которые помогают башкирскому языку уверенно развиваться в цифровом пространстве и быть интересным молодому поколению», — отметила руководитель организации Гульназ Юсупова.

Слушателями лекций стали студенты факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ. Уфимский видеограф Батыр Галимов показал, как ИИ упрощает монтаж и помогает ускорить создание видеоклипов. Айгиз Асылбаков показал использование нейросетей в маркетинге и анимации, Сергей Пихтовников — в безопасности и составлении промтов, Загир Ишкинин — при создании текстов, визуального контента и музыки, а Айгиз Кунафин — ИИ-агентов и цифровых ассистентов.

Лекции доступны в соцсетях АНО по сохранению и развитию башкирского языка.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии первыми начали обучать искусственный интеллект родному языку.