В Башкортостане дополнен региональный перечень мер поддержки участников специальной военной операции. Соответствующие изменения внесены распоряжением Главы республики.
Новой мерой поддержки стало предоставление бесплатного проживания в номерном фонде Аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан в Москве. Льгота направлена на создание максимально комфортных условий для военнослужащих и их семей в период лечения и реабилитации в столице.
Меру поддержки могут получить:
Напомним, Башкортостан традиционно занимает лидирующие позиции в стране по объему и качеству поддержки участников СВО и членов их семей. Ранее в регионе были введены новые проактивные сервисы для бойцов, сообщал «Башинформ».
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