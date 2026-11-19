В Башкортостане дополнен региональный перечень мер поддержки участников специальной военной операции. Соответствующие изменения внесены распоряжением Главы республики.

Новой мерой поддержки стало предоставление бесплатного проживания в номерном фонде Аппарата по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан в Москве. Льгота направлена на создание максимально комфортных условий для военнослужащих и их семей в период лечения и реабилитации в столице.

Меру поддержки могут получить:

Участники СВО, направленные в Москву или Московскую область для получения медицинской помощи.

Лицо, сопровождающее участника СВО, ставшего инвалидом вследствие увечья (ранения, контузии) — не более одного человека, в случае если участник нуждается в сопровождении.

Близкие родственники (супруга или супруг, родители, отчим, мачеха, усыновители, дети, родные братья и сестры), прибывшие в Москву или Московскую область в целях ухода за участником СВО, находящимся на лечении в учреждении здравоохранения.

Участники СВО из числа участников специальной программы обучения кадров «Время героев» в период прохождения стажировки в Москве.

Напомним, Башкортостан традиционно занимает лидирующие позиции в стране по объему и качеству поддержки участников СВО и членов их семей. Ранее в регионе были введены новые проактивные сервисы для бойцов, сообщал «Башинформ».