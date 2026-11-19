Организацию наказали за то, что она перевозила слишком большой и тяжелый груз. Машина была перегружена более чем на 50% от допустимой нормы, что опасно для дорог. За это компании назначили штраф.

Когда делом занялись судебные приставы, руководство предприятия решило не ждать ареста счетов и имущества. Чтобы не платить лишние деньги за просрочку, компания быстро погасила долг в полном объеме, сообщили в республиканской службе судебных приставов.