В Ермекеевском районе судебный пристав помог защитить права ребёнка: 30-летний мужчина задолжал сыну более 130 тысяч рублей алиментов, хотя имел стабильную работу.

Пристав проверил имущество должника и наложил арест на его автомобиль «Лада». После этого мужчина сразу выплатил всю сумму долга. Арест с машины сняли, и она вернулась владельцу, сообщили в республиканской службе судебных приставов.