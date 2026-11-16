По данным республиканской службы судебных приставов, 51-летняя женщина систематически игнорировала Правила дорожного движения и ранее уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Когда сумма долга вместе с исполнительским сбором превысила 95 тысяч рублей, а предупреждения не подействовали, приставы совместно с ГАИ задержали её автомобиль — Porsche Turbo, 2017 года выпуска. За рулём оказался сын хозяйки машины, который тоже числится неплательщиком штрафов.
На автомобиль наложили арест. Уже на следующий день женщина полностью оплатила все штрафы и сборы. После этого исполнительное производство было закрыто, а ограничения с автомобиля сняты.
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