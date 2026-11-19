По информации надзорного ведомства, в декабре 2025 года фирма поставила медорганизации моющие средства на сумму почти 50 тысяч рублей, но деньги за товар так и не получила.

После проверки надзорного ведомства на организацию завели административное дело за нарушение сроков оплаты. Затем задолженность перед субъектом предпринимательства была погашена в полном объеме.