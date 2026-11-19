По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле этого года мужчину остановили сотрудники ГАИ. Он предъявил им водительское удостоверение. Проверка показала, что документ является поддельным.

Подсудимый признал вину. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.