В Уфе вынесен приговор двоим местным жителям, применившим насилие в отношении сотрудника патрульно-постовой службы.

Как установлено следствием и судом, в ночь на 19 июля 2026 года в Дёмском районе столицы двое полицейских прибыли на улицу Таллинскую по вызову о шуме и громкой музыке. На месте двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражались и отказались проследовать в отдел. При попытке задержания дебоширы применили насилие к одному из сотрудников, причинив ему телесные повреждения, сообщили в региональном следственном комитете.

Суд назначил обоим наказание в виде 1 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Башкирии мужчина ударил приятеля кружкой по голове из ревности.