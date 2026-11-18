Хозяин квартиры пригласил к себе знакомую пару, и компания употребляла спиртные напитки.

Во время общения хозяин начал оказывать знаки внимания женщине, что вызвало ревность её спутника. Между мужчинами возник словесный спор, который перерос в драку.

Гость взял стеклянную кружку и ударил ею хозяина дома по голове. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь: эксперты установили, что он получил лёгкий вред здоровью.

Мужчине предъявили обвинение по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».