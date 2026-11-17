Кировский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Судом установлено, что 3 февраля 2026 года подсудимый, находясь в здании гимназии, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, используя пневматическое ружьё, петарды и самодельные воспламеняющиеся предметы, произвёл выстрел в преподавателя, ранив его, а также производил выстрелы в одноклассников. После чего подсудимый перемещался по зданию, угрожал учащимся и педагогам, производил беспорядочные выстрелы и взрывы петард, создавая панику.
Противоправные действия подсудимого пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Судом назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Ранее в Башкирии экс-сотрудника ГАИ отправили за решетку.
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